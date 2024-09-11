وزارة العمل تشارك في ندوة تعريفية للشبكة القومية لخدمات ذوي الهمم بالمنوفية

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في فعاليات الندوة التعريفية للشبكة القومية لخدمات ذوي الهمم بإحدى الشركات، بمدينة السادات، بحضور ممثلو أصحاب الأعمال ومجموعة من ذوي الهمم، والمقرر تدشينها خلال الفترة المقبلة بالشراكة بين وزارات "العمل، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ومحافظة المنوفية".

وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار محافظة المنوفية كأول محافظة على مستوى الجمهورية يتم إطلاق هذا المشروع فيها، ويأتي هذا من خلال إتاحة منصة إلكترونية على الإنترنت للربط بين ذوي الهمم، وأصحاب الأعمال، ومكاتب التشغيل بمديريات العمل، وذلك في إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، والتواصل مع المواطنين متلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح عماد سعيد وكيل مديرية العمل بالمنوفية، في تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات، بشأن أهمية تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع في جميع الملفات ومنها، التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وغيرها.