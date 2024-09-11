الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 7 جراء تحطم طائرة إجلاء عسكرية في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم، إن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو تحطمت ليل الثلاثاء – الأربعاء، خلال إخلائها لجندي مصاب ونقله لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن «الحادث لم يكن ناجمًا عن نيران معادية»، لافتًا إلى أن «سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق».

ولفت إلى إجلاء المصابين السبعة إلى المستشفيات لتلقي العلاج، قائلًا إن «قائد سلاح الجو العقيد تومر بار، أمر بتعيين لجنة تحقيق عسكرية في الموضوع للنظر في ملابسات الحادث».