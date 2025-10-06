القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، اليوم الاثنين، إن مقاتليها تمكنوا أول أمس السبت من استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بعبوة "شواظ".

وأضافت أن العملية نُفِّذت في محيط مدرسة أم القرى جنوب "شارع 8" جنوب مدينة غزة.

وسبق أن أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا نقطة تمركز لجيش الاحتلال.

وأوضحت أن العملية نُفِّذت داخل استراحة مسك الجراح شمال غرب مدينة غزة بدفعتين من قذائف الهاون يومي 30 سبتمبر الماضي و1 أكتوبر الجاري.