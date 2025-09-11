حماس: جريمة الاحتلال في الدوحة لن تنجح في التأثير على مواقف الحركة وقراراتها

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية فوزي برهوم، إن جريمة الاحتلال في العاصمة الدوحة، ليست اعتداء صارخا على سيادة وأمن واستقرار دولة قطر فحسب، وإنما هي اعتداء همجي وإعلان حرب مفتوحة على كل الدول العربية والإسلامية، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف في كلمة له، مساء الخميس، أن «الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي والإقليمي برمته للخطر»، داعيًا قادة العالم إلى الاختيار بكل وضوح بين شريعة الغاب، والقانون الدولي والإنساني الذي يجرمه هذه الأفعال ويلزم بمحاسبة مسئوليها.

وشدد على أن «الأمر يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا قويًا وفاعلًا لعزل هذا الكيان المجرم، ومعاقبته ومواجهة مشاريعه ومخططاته».

ونوه أن «المحاولة الفاشلة في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة، واستمرار تهديديه بتنفيذ اغتيال قيادات الحرة في الخارج، يعكس البحث عن صور نصر وهمية».

وأكمل: «دماء قادة الحركة ليست أغلى من دماء أطفال ونساء غزة والضفة وفلسطين، وجرائم الاحتلال باستهداف قادة الحركة في أي مكان لن تفلح في كسر إرادتها وصمودها، أو تنجح في التأثير على مواقف الحركة وقراراتها».