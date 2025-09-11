الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر: تصعيد خطير وانتهاك للسيادة يفتح فصلا خطيرا في النزاع

دانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة، واصفة إياها بـ«التصعيد الخطير والمقلق» الذي يوسع نطاق العنف في الشرق الأوسط.

وقالت خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، مساء الخمس، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر، «صدمت العالم»، مشيرة إلى أنها استهدف أفرادا يجتمعون لمناقشة المقترح الأمريكي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكدت إدانة الأمين العام للضربة، التي اعتبرها «انتهاكا لسيادة قطر وسلامة أراضيها»، مجددة الدعوة لجميع الدول الأعضاء لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي أي دولة، بما في ذلك قطر «الشريك القيّم في النهوض بصنع السلام وتسوية النزاعات»، موضحة أن الضربات استهدفت مجمعات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس؛ أسفر عن استشهاد نجل كبير المفاوضين خليل الحية، ومدير مكتبه، وثلاثة آخرين من أعضاء الحركة، بالإضافة إلى مقتل ضابط أمن قطري وإصابة آخرين.

وحذرت من أن «الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يمكن أن يفتح فصلا جديدا وخطيرا في هذا النزاع المدمر»، مؤكدة أن الضربات جاءت في ذروة المفاوضات الجارية بين الأطراف.

ووجهت الشكر العميق لقطر على «التزامها الراسخ ودبلوماسيتها البناءة»، داعية جميع الأطراف الفاعلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعادة الالتزام بالدبلوماسية، مختتمة: «اطلقوا سراح الرهائن، وأوقفوا المعاناة في غزة».