جدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه المطلق لقيام دولة فلسطينية.

وقال في كلمة، مساء الخميس: «لقد تعهدنا أنه لن تقام دولة فلسطينية.. وبالفعل لن تقام دولة فلسطينية.. هذا المكان هو لنا ونحن سنهتم بأمننا وإرثنا.. فلا زلنا موجودون بعد عامين من الحرب التي فرضت علينا، وسنهزم حماس»، وفق تعبيره.



وواصل حديثه بشأن المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، قائلا: «أعدنا معظمهم، ومن تبقى منهم سنعيدهم أيضًا، سواء كانوا أحياءً أم قتلى»، مضيفا: «في اليوم الثالث من الحرب أدركنا أننا سنغير وجه الشرق الأوسط».

وأكد أن الحرب الحالية لا تقتصر على مواجهة حركة حماس، قائلا: «نحن لا نقاتل حماس وحدهم فقط، بل نقاتل إيران والمحور الإيراني الذي جاء ليخنقنا».

واعتبر أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني «أزالت تهديدًا وجوديًا» كان يهدد مستقبل إسرائيل والأجيال القادمة.