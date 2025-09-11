كتائب القسام تتبنى عملية تفجير عبوة ناسفة في طولكرم

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عملية تفجير العبوة الناسفة في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تيلجرام»، مساء الخميس: «تمكن عناصرنا، بالاشتراك مع سرايا القدس، من تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية إسرائيلية قرب حاجز (نتساني عوز) غرب محافظة طولكرم».

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة جنديين إسرائيليين بعد انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في منطقة حاجز نيتسانيه عوز قرب طولكرم. وبحسب التفاصيل الأولية، حدث الانفجار بمحاذاة السياج عند خط التماس في المنطقة.

ولاحقاً، وصفت وسائل الإعلام جراح الجنديين بالطفيفة، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقاً على مدينة طولكرم، وأطلقت النار باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين قرب الحاجز.

ويأتي التفجير بعد أيام من عملية إطلاق استهدفت إسرائيليين في القدس، ما أدى إلى مقتل 7 وجرح آخرين، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن التنكيل بالفلسطينيين في الضفة وإطلاق إرهاب المستوطنين ضدهم، إضافة إلى التضييق الشامل عليهم، سيدفع الأوضاع إلى الانفجار.

وتشن قوات الاحتلال منذ أشهر عملية تدميرية في مخيمات شمال الضفة الغربية، بما فيها مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف، وسقوط عشرات الشهداء والمصابين، فضلاً عن تدمير أحياء كاملة.