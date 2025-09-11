أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى الأذهان لحظات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تضمنت مقتطفات من أحاديث ركاب كانوا على متن الطائرات المختطفة التي تم تنفيذ الهجمات بها في عام 2001.

وقال ترامب، خلال مراسم إحياء ذكرى الهجمات، التي أُقيمت في ساحة داخلية للمبنى بدلا من موقعها التقليدي خارج جدرانه بالقرب من النصب التذكاري لضحايا 11 سبتمبر: "اليوم، كأمة واحدة، نجدد عهدنا المقدس بأننا لن ننسى أبدا أحداث 11 سبتمبر 2001".

وأضاف: "إن العدو محكوم عليه بالفشل دائما، فنحن نتحدى الخوف ونثبت في وجه النيران".

ويحيي الأمريكيون، اليوم الخميس، الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 من خلال مراسم رسمية وأعمال تطوعية وفعاليات تكريم لضحايا الهجمات.

واجتمع العديد من ذوي نحو ثلاثة آلاف ضحية مع شخصيات رسمية وسياسيين في مراسم إحياء الذكرى اليوم الخميس في نيويورك، وفي البنتاجون وفي مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

وتُقام فعاليات إحياء الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية. وتأتي ذكرى هجمات 11 سبتمبر، التي يُروّج لها غالبا باعتبارها يوما للوحدة الوطنية، بعد يوم واحد من مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص أثناء إلقائه كلمة في إحدى الكليات بولاية يوتا.

وفي البنتاجون بولاية فرجينيا، جرت مراسم تأبين لـ184 عسكريا ومدنيا قتلوا عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، حضرها الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وفي حقل زراعي قرب شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، أُقيمت مراسم مماثلة تخللتها لحظات صمت، وتلاوة أسماء الضحايا، ووضع أكاليل الزهور، تكريما لضحايا الرحلة رقم 93 للطائرة المختطفة التي تحطمت بعد أن حاول أفراد طاقمها وركاب اقتحام قمرة القيادة.