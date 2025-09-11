مستوطنون إسرائيليون يحرقون 3 سيارات فلسطينية بالضفة الغربية

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الخميس، 3 سيارات فلسطينية في هجومين منفصلين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، عبر منصة "فيسبوك"، إن "مستعمرين أحرقوا مركبتين خلال هجوم على بلدة المنيا جنوب شرق مدينة بيت لحم (جنوب)".

كما أن "مستعمرين هاجموا بلدة عطارة شمال مدينة رام الله (وسط)، فجر اليوم، وحاولوا إحراق مركبة (سيارة) ما ألحق أضرارا بهيكلها الخارجي، كما خطوا شعارات عنصرية على أحد الجدران"، وفقا للهيئة.

ونشرت الهيئة صورا ومقاطع مصورة للاعتداءين.

وبحسب معطيات الهيئة، ارتكب مستوطنون 431 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أغسطس الماضي.

وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، وإقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة "غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر استشهاد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا، و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.​​​​​​​