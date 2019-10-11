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عبر حمدي فتحي لاعب الأهلي، والمنتخب الوطني، عن سعادته بالانضمام لقائمة الفراعنة للمرة الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا يوم الاثنين المقبل وديًا استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس: "شرف لأي لاعب يكون متواجدًا في المنتخب وسعيد بأول معسكر لي مع منتخب مصر".

وأضاف: "لكل مُجتهد نصيب ولم أقصر نهائيا طوال الفترة الماضية، أحمد الله على الانضمام للمنتخب".

وتابع "المنافسة في مركزي؟ بكل تأكيد ستكون صعبة. المنافسة صعبة في كل مكان وكذلك صعبة في الأهلي".

وشدد "لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد البدلاء أو خرجت من قائمة أي مباراة للمنتخب".