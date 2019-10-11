حريق هائل داخل المستشفى الجامعي ببني سويف

شب أمس الخميس، حريق هائل داخل المستشفى الجامعي بمدينة بني سويف، واستمر الحريق لعدة ساعات حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وشب الحريق في الطابق الرابع بالمستشفى والمخصص لسكن الأساتذة ومخازن المستشفى.

ونتج عن الحادث اختناق العشرات دون وقوع وفيات وتمكنت قوات الحمايه المدنيه من السيطره على الحريق الذي استمر عدة ساعات وتم نقل نقل المرضى والمصابين فى الأدوار القريبة والملاصقة لمكان وقوع الحريق الى اماكن اخرى حفاظا على أرواحهم.

وكان اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف تلقي اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق هائل في المستشفى الجامعي بمدينة بني سويف وأمر مدير الأمن بسرعة تحرك قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي يستمر لعدة ساعات.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بسرعة ندب الأدلة الجنائية وسرعة تحريات المباحث العامة لمعرفة سبب نشوب الحريق

يذكر أن هذا الحريق يعتبر رابع حريق داخل المستشفي الجامعي في أقل من عام وكان اخر حريق شهدته المستشفى داخل حضانات الاطفال الشهر الماضي وكانت جميع الحرائق بسبب الماس الكهربائي.