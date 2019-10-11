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وزير الدفاع الأمريكي: أدعو تركيا لوقف هجومها في سورية

د ب أ
نشر فى : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:14 م | آخر تحديث : الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 8:14 م

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه أبلغ شركاءه الأتراك بوقف الغزو لشمال شرق سورية، لكنه لا يرى أي مؤشر على أن تركيا ستسحب قواتها.

وأضاف إسبر عن تركيا إنني "لا أرى أي تقصير فيما يتعلق بالتزاماتها في هذه المرحلة"، بعدما قال إنه ومسؤولين أمريكيين آخرين "دعوا الأتراك لوقف هذا الغزو".

وأشار إلى أن العديد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" يدعون أيضا تركيا، العضو في الحلف، إلى وقف الغزو.

وذكر إسبر أن تركيا قد تم إبلاغها بأنها مسؤولة عن أي مشاكل تتعلق بمقاتلي الدولة الإسلامية الذين يهربون من السجون التي تحرسها قوات كردية وتقوم أنقرة بمهاجمتها.

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