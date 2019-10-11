تسيتسيباس يطيح بديوكوفيتش من بطولة شنجهاي للتنس

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور قبل النهائي ببطولة شنجهاي لتنس الإساتذة إثر تغلبه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 3 / 6 و7 / 5 و6 / 3 اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة، وقد حسم تسيتسيباس تأهله للبطولة الختامية للموسم، المقررة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر المقبل.

ويلتقي تسيتسيباس في المربع الذهبي، الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث للبطولة والذي تأهل بفوزه على الإيطالي فابيو فونيني 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) في مباراة استمرت 86 دقيقة في افتتاح منافسات دور الثمانية في وقت سابق اليوم.

واحتاج تسيتسيباس /21 عاما/ المصنف السابع على العالم إلى ساعتين ودقيقتين للتغلب على حامل اللقب ديوكوفيتش /32 عاما/، الحائز على 16 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وحرمانه من التقدم نحو إحراز لقب البطولة للمرة الخامسة في مسيرته، واللقب رقم 34 له في سجل مشاركته ببطولات الأساتذة.

وتشهد منافسات دور الثمانية اليوم لقاء النجم السويسري روجيه فيدرر مع الألماني ألكسندر زفيريف، كما يلتقي الإيطالي ماتيو بيريتني مع النمساوي دومينيك ثيم.