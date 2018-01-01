رانيا فريد شوقي: أحداث مسلسل ضربة معلم مليئة بالمفاجآت

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "ضربة معلم"، المقرر عرضه في الموسم الشتوي.. متمنية أن ينال إعجاب الجمهور لأنه من الأعمال المميزة وتجربة جديدة عليها وأحداثه مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

وقالت رانيا، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها.. موضحة أن المسلسل فكرته جديدة ويحتاج إلى جهد كبير ليخرج بصورة تليق بالجمهور.

وأضافت أنها تجسد شخصية تدعى "تباهي" تمتلك مشغل ملابس، وتخوض صراعات متتالية وتحمل مفاجآت أخرى وستظهر ملامحها فور تصاعد الأحداث الدرامية.

ولفتت إلى أنها سعيدة للغاية بما حققته وتطمح أن تحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة وتحب أن تؤدي أدوارا ذات قيمة وهدف يحترمه الجمهور.

ويكثف صنّاع المسلسل ساعات تصوير العمل المؤلف من 45 حلقة لعرضه في الموسم الشتوي خلال شهر نوفمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل الحارة المصرية ويناقش المواقف الحياتية التي يمر بها العديد من الناس.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، ورياض الخولي، ومحمد عز وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ومي سليم، ومحمد نجاتي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.