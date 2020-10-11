رئيس هيرتا: بدون أموال المستثمرين كنا سنواجه صعوبات

أعرب فيرنر جيجنباور، رئيس نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن أزمة كورونا كانت ستؤثر بقوة على نادي العاصمة لولا مئات ملايين اليورو التي قدمها المستثمر لارس فيندهورست، الذي يرعى النادي ماليا.



وفي تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال جيجنباور:" بالتأكيد كنا سنواجه صعوبات على نحو خطير، وهذا لا يعني أننا لم نواجه صعوبات بالفعل، لكن البديهي أن هذا كان سيصبح موضوعا خطيرا".



يذكر أن فيندهورست سيحول عبر شركته (تينور) الاستثمارية 374 مليون يورو إلى هيرتا بحلول نهاية هذا الشهر.



وكان فيندهورست/43 عاما/ تولى رعاية النادي ماليا في صيف العام الماضي، ويأمل هيرتا في أن يتمكن من خلال مساعداته في تثبيت مركزه بشكل دائم في المنطقة العليا من جدول الدوري الألماني بما يمكنه من التأهل للمشاركة في دوري الأبطال الأوروبي.



وتابع جيجنباور أنه منذ أن تولى فيندهورست الرعاية المالية لهيرتا، لم يعد يفضل أي يوم لا يتواجد فيه فيندهورست في النادي.



وقد أوضح جيجنباور/70 عاما/، وهو نفسه رجل أعمال، من له الكلمة الأخيرة حيث قال:" الأعمال تقودها الإدارة التنفيذية لهيرتا، ومنصبي أيضا واضح، فأنا لست الرئيس الشرفي للمستثمر، بل أنا الرئيس الشرفي لأعضاء هيرتا".



في الوقت نفسه، قال جيجنباور إن المؤكد أنه يلتقي مع فيندهورست ليتبادلا وجهات النظر والاستعلام بشكل متبادل عن القرارات والإجراءات " لكن النادي هو من يتخذ القرار"