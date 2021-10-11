ارتفاع حاد للأسهم اليابانية في مستهل أسبوع التداول

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أول أيام أسبوع التداول اليوم الاثنين بارتفاع حاد بعد أن كانت الأسهم قد تراجعت في بداية التعاملات، لتواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية إلى أعلى من 28500 نقطة، متجاهلا الأداء السلبي لبورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة، وذلك بعد تراجع رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا عن قراره زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للأسهم.

وارتفع مؤشر نيكي 225 اليوم بمقدار 14ر472 نقطة أي بنسبة 68ر1% إلى 08ر28521 نقطة، في ختام التعاملات بعد أن كان قد وصل خلال التعاملات إلى 36ر28581 نقطة. وكان المؤشر قد تراجع في بداية التعاملات إلى 32ر27893 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك جروب للاتصالات بنحو 3% وسهم يونيكلو التي تدير سلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلنج بأكثر من 2%. ومن بين أسهم شركات السيارات ارتفع سهما هوندا وتويوتا بأكثر من 2%.