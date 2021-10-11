تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لليوم التاني على التوالي في البحث عن سيارة ميكروباص وركاب سقطوا في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة.

وتجري أعمال البحث دون العثور على أي دليل يؤكد صحة الحادث، سوى سقوط السور الحديدي للكوبري ورويات غير دقيقة لشهود عيان.

وقال شاهد عيان لـ"الشروق" إن الغريب في الأمر هو عدم ظهور أي من أهالي المفقودين حتى الآن، فيما تستمر عمليات البحث منذ وصول أجهزة الأمن والإنقاذ، متابعًا: "إننا لا نملك إلا الدعاء".

وكانت عمليات المرور تلقت أمس الأحد إخطارا من الخدمات الأمنية باختراق سيارة مسرعة سور كوبرى الساحل لتسقط غارقة فى مياه النيل بركابها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وشرطة المسطحات والإنقاذ النهري لمباشرة جهود انتشال الميكروباص والضحايا.