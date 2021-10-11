أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الاثنين، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الأحد، فيما لم تسجل البحرين وسلطنة عمان أي وفيات مرتبطة بالفيروس.

ففي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة 13 إصابة و31 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليظل إجمالي الوفيات عند 4 آلاف و102 حالة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 303 آلاف و978 حالة، والشفاء إلى 299 ألفا و309 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا، بلغ 5 ملايين و254 ألفًا و466 جرعة.

من جانبها، حافظت البحرين على الاستمرار في عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس، فيما سجلت 57 إصابة، و78 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 273 ألفا و672 حالة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 637 إصابة و17 حالة وفاة، و1310 حالات شفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 346 ألفًا و813 حالة، والوفيات إلى 4 آلاف 792 حالة، والشفاء إلى 271 ألفًا و450 متعافيا.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 124 إصابة وحالة وفاة واحدة، و182 حالة شفاء؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 737 ألفًا و890 حالة، والوفيات 2114 ، والشفاء 731 ألفًا و295 متعافيا.

وأشارت الوزارة إلى تقديم 29 ألفا و277 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية بإجمالي 20 مليونا و504 آلاف و488 جرعة.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة السعودية 58 إصابة و3 وفيات، فيما تماثل 52 حالة للشفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و649 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و748 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و678.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 17 وفاة و963 إصابة، و2179 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 944 إصابة و28 وفاة، و3205 حالات شفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و24 ألفا و705 حالات، والوفيات إلى 22 ألفا و591 حالة، والشفاء إلى مليون و948 ألفا و571 حالة بنسبة 96.2%.