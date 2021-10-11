وليد سليمان: الأهلي كان يخطط أن يكون رمضان صبحي أسطورة داخل النادي

كشف وليد سليمان، لاعب الأهلي، أنه ليس صاحب قرار بشأن عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، من عدمه لصفوف الفريق الأحمر.

وكان رمضان صبحي قد فضل الانتقال إلى بيراميدز بعد نهاية إعارته إلى الأهلي في الموسم قبل الماضي.

وقال وليد سليمان في حوار تلفزيوني لقناة "DMC": «ربنا يكرم رمضان صبحي في خطواته القادمة، وكان متربي داخل الأهلي ولديه غيره على النادي».

وأضاف: «أعتقد أنه الأدرى باختياراته سواء بالاستمرار أو الرحيل الجميع يتحدث من وجهة نظره والأصلح له، لكن ما أعلمه أن الأهلي كان يضع في اعتباره أن يكون رمضان صبحي أسطورة داخل النادي».

وأكمل: «رمضان كان سيصل لمكانه كبيرة وغير مسبوقة في الأهلي، وأعتقد أنه من الصعب تحقيق ذلك مع بيراميدز، لأن الأهلي مختلف عن أي ناد آخر».

وأتم: «في النهاية لست صاحب قرار عودته إلى الأهلي أم لا، لكن رصيده في الفريق انتهى».