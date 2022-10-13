محامي شيرين بعد التنازل عن البلاغات ضد حسام حبيب: كفى الله المؤمنين شر القتال

قال ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، إن موكلته كانت قد تقدمت ببلاغين ضد طليقها حسام حبيب، أحدهما (إدعاء) سرقة سيارة والآخر (إدعاء) عنف أسري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الاثنين، أن النيابة العامة استمعت لأقوال شيرين في البلاغين، موضحا أن الأمر انتهى بعدما أعاد حبيب المتعلقات الخاصة بموكلته.

وأشار إلى أنه تم التنازل من منطلق "كفى المؤمنين شر القتال"، متقدما بالشكر لحسام حبيب على أنه أعاد المتعلقات لشيرين.

ولفت إلى حسام أعاد السيارة لشيرين يوم الأربعاء الماضي وتسلمتها "موكلته" في منزلها، بمحضر استلام رسمي، كما حرر توكيلا بنقل الملكية.

وأفاد بأن حبيب تقدم ببلاغ واحد ضد شيرين، عبارة عن سب وقذف، مؤكدا أن له مُطلق الحرية سواء باستكمال البلاغ أو التنازل له.

وأوضح أنه لا يزال هناك بلاغان ضد والد حسام حبيب، تباشر النيابة التحقيق فيهما حتى الآن.