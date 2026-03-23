قال مسئول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن دولاً وسيطة تحاول عقد اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمشاركة وفد إيراني بقيادة رئيس البرلمان محمد قاليباف ومسئولين آخرين.

فيما يضم الوفد الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وربما نائب الرئيس جي دي فانس، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق موقع "أكسيوس".

وقال المسئول الإسرائيلي لموقع "أكسيوس"، إن إسرائيل فوجئت بسرعة التصريحات الأمريكية رغم علمها بوجود تواصل غير مباشر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن مبعوثيه يتفاوضون مع "مسئول إيراني كبير"، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على "عدد من النقاط الرئيسية"، وأمر بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، "رهناً بتقدم المحادثات"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" وفي تصريحات للصحفيين إن المحادثات "جيدة ومثمرة جداً"، وتركز على "إنهاء العدائيات في المنطقة"، مضيفاً أنها ستستمر عبر الهاتف خلال الأسبوع مع إمكانية عقد لقاء وجهاً لوجه لاحقاً.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، وجود أية محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، معتبرة تصريحات ترامب محاولة لتهدئة أسواق الطاقة.