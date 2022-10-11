نقيب الفلاحين: مزارعو الأرز نالوا تقديرا كبيرا من الدولة

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن هناك مشكلة تتمثل في أن وزارة التموين تريد جمع 1.5 مليون طن لتغطية الاحتياجات التموينية.

وأشار إلى أن الوزارة طالبت كل مزارع بتوريد طن أرز، موضحا أن البعض لا يريد التوريد للوزارة بحثا عن سعر مرتفع (البيع بشكل خاص).

ولفت إلى أن سعر توريد الأرز هذا العام ضعف العام الماضي، لكن هناك من يحب الزيادة وفق وتعبيره، مؤكدا أن مزارعي الأرز نالوا تقديرا كبيرا من الدولة.

ودعا أبو صدام، المزارعين للوقوف إلى جانب الدولة في وقت الأزمة، مشددا على أن الأرز متوفر أيضا خارج منظومة التموين.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.