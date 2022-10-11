نائبة رئيس البرلمان الأوروبي: رئيس وزراء المجر خطيئة الاتحاد الأوروبي

انتقدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، تعاملات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقالت بارلي في تصريحات لبوابة "ذا بايونير" الإخبارية: "بالنسبة لي هذه هي الخطيئة الكبرى للاتحاد الأوروبي. لم يصل فيكتور أوربان إلى وضع يمكنه من ابتزاز الاتحاد الأوروبي على هذا النحو بين عشية وضحاها، بل إن هذا نتاج تراكم على مدار أكثر من اثني عشر عاما".

وأضافت السياسية الألمانية قائلة: "لقد تمت حمايته لفترة طويلة.. الآن هو في وضع مريح للغاية. لقد غير بلاده والقواعد وقانون الانتخابات وحرية الإعلام وأشياء أخرى كثيرة، بحيث يكاد يكون من المستحيل الإطاحة به انتخابيا".

وذكرت بارلي أن أوربان بإمكانه ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وقالت: "إنه أيضا أكثر رؤساء الحكومات فسادا في الاتحاد الأوروبي بأكمله، وللأسف يملأ جيوبه بالأموال الأوروبية"، مضيفة أن الطريق الوحيد الناجع هو قطع هذه الأموال عنه.

تجدر الإشارة إلى أن أوربان أجرى أمس الاثنين محادثات استمرت ساعتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وبحسب بيانات أوربان، تم مناقشة جميع القضايا الصعبة. ولم يدل ديوان المستشارية في برلين ببيانات عن المحادثات. ولم يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك كما هو معتاد في مثل هذه الاجتماعات.

ومن المقرر أن يشارك أوربان اليوم الثلاثاء في حلقة نقاش بعنوان "عاصفة تجتاح أوروبا - حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتحديات الجيوسياسية"، والتي تنظمها مجلة "شيشرون" في برلين.