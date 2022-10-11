هل يمكن أن تتفادى الهند وباكستان نشوب حرب نووية؟

في ظل أجواء التوتر الحالية التي يخيم عليها التلويح باستخدام السلاح النووي على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، هناك بُعد آخر للتوتر تثيره الخلافات بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا حول إقليم كشمير.

ويقول أحمد شيما، كبير مستشاري وزراء الحكومة الباكستانية وأعضاء اللجنة البرلمانية الباكستانية للعلاقات الخارجية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست"، إن ما يقرب من 104 سنوات قد مرت منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومع ذلك فإن الدروس المستفادة منها هي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لجنوب آسيا، حيث تجد الهند وباكستان نفسيهما على خلاف بشأن كشمير، وهو صراع أصبح أكثر خطورة بسبب إدخال الأسلحة النووية. وأوجه التشابه بين جنوب آسيا الحديثة وأوروبا في الحرب العالمية الأولى ملحوظة.

ففي عام 1914، رغبت فرنسا في عودة أراضي الألزاس واللورين. واليوم، تسعى كل من باكستان والهند إلى حل الخلافات التاريخية حول مسألة إلى من تنتمي كشمير.

وقبل قرن مضى، شكلت النزعة الانفصالية الصربية والجماعات القومية مثل "اليد السوداء" تحديا استراتيجيا للقادة النمساويين المجريين؛ واليوم، لا تزال النزعة الانفصالية الكشميرية شوكة في حلق نيودلهي.

ويقول شيما إن رعاية إسلام أباد لجماعات مثل " العسكر الطيبة"، التي نفذت الهجمات في مومباي في عام 2008، لا تؤدي إلا إلى زيادة سكب الوقود على النار، مما يذكرنا بشكل مخيف بصربيا التي تتسامح مع أنشطة "اليد السوداء". وفي الوقت نفسه، تلقي باكستان باللوم على الاستخبارات الهندية في إثارة المعارضة في إقليم بلوشستان، وهو ادعاء نفاه الهنود مرارا وتكرارا.

ويضيف أن الاشتباك العسكري بين القوات الجوية الهندية والباكستانية في عام 2019 في أعقاب هجوم بالقنابل في بولواما بكشمير، والذي أسفر عن مقتل 46 فردا من ضباط الشرطة الهندية، يعد بمثابة تذكير صارخ بكيفية قيام المتمردين، حتى عندما يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بإشعال صراع بين الدول. وقد يتصاعد حادث آخر من هذا القبيل في المستقبل، يعقبه لاحقا اشتباك عسكري، خارج نطاق السيطرة.

ويمكن إرجاع التنافس الهندي الباكستاني المتجذر بعمق إلى استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947. وما تغير هو أن علاقات اليوم تتأثر بصراع متجدد من أجل التفوق العالمي بين الولايات المتحدة والصين. وتنظر الولايات المتحدة إلى الهند باعتبارها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لاحتواء الصين. ومن ناحية أخرى، كانت باكستان حليفا قديما للصين واستفادت من المبيعات العسكرية الصينية والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وكما نظرت بريطانيا إلى تطوير البنية التحتية الألمانية في الإمبراطورية العثمانية بعين الريبة، فإن نيودلهي (وربما واشنطن) تنظر إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنظرة قلقة. وتتضخم التفسيرات الهندية للتهديد الاستراتيجي الذي يشكله التحالف الصيني الباكستاني فقط من خلال الاشتباكات بين القوات الهندية والصينية على طول حدودهما من عام 2020 إلى عام 2022. لقد خاضت الهند والصين بالفعل حربا واحدة في عام 1962 ويتحدث الاستراتيجيون في نيودلهي الآن بشكل روتيني عن تهديدات "الجبهتين" التي تواجهها بلادهم. وتماما مثل أوروبا في عام 1914، فإن الساحة مهيأة لصدام كارثي في جنوب آسيا، وهو صدام قد يجر الصينيين لمنع سقوط باكستان.

ويرى شيما أن السؤال يصبح بعد ذلك ما إذا كان الصينيون سيتخذون موقف المتفرج إزاء دولة حليفة تتعرض للهزيمة أم يحشدون جهودهم على الحدود الشمالية للهند لمنع انتصار هندي صريح. وستواجه الولايات المتحدة بعد ذلك ضغوطا للتحرك، إما من خلال تزويد الهند بالمعلومات الاستخباراتية والأسلحة، أو حتى تعبئة قواتها البحرية على الساحل الشرقي للصين من أجل منع انهيار الهند. وبدلا من ذلك، يمكن للولايات المتحدة أن تجلس مكتوفة الأيدي ولا تفعل شيئا، وتقبل عواقب التقاعس عن العمل. مثل هذا السيناريو غير مرجح إلى حد كبير، ولكن مرة أخرى، لم يعتقد معظمنا أبدا أن الوباء العالمي سيؤدي إلى توقف العالم أيضا.

إن أفضل استراتيجية لكلا الجانبين هي المشاركة الدبلوماسية وليس التقاعس عن العمل والازدراء الغاضب. وتشمل الاستراتيجيات المحددة التي يمكن أن تخفف من حدة التوترات استئناف التجارة، وإحياء حوار المسار الثاني بين المسؤولين الحكوميين المتقاعدين، واستئناف الأحداث الرياضية، وتخفيف حدة الخطاب العدائي.

علاوة على ذلك، إذا شعرت نيودلهي بالقلق إزاء نفوذ الصين المتزايد في جنوب آسيا، فإن المواجهة المناسبة ستشمل تصعيد ووضع استراتيجية لخطة الهند الإقليمية لتطوير البنية التحتية ومبادرة الاستثمار في المنطقة، إن لم يكن في باكستان، فعلى الأقل في نيبال وبنجلاديش وسريلانكا. إن السياسة التي تنطوي فقط على انتقاد الصين علنا لن تؤدي إلا إلى جعل الحكومة الهندية تبدو أكثر عدوانية في أعين قادة جنوب آسيا الآخرين، وخاصة أولئك الموجودين في إسلام أباد.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد يبدو النداء إلى الوقوف إلى جانب الهنود مغريا، خاصة الآن بعد انتهاء الحرب الطويلة في أفغانستان. وقد يشعر البعض بأنهم يميلون إلى معاقبة إسلام أباد على سقوط كابول. ومع ذلك، سيكون من الخطورة بمكان إعطاء أي إشارة يمكن أن تفهمها دلهي عن طريق الخطأ على أنها موافقة على اللجوء إلى العمل العسكري، على غرار تلك التي تلقاها النمساويون من ألمانيا.

ويقول شيما إن الحرب العالمية الأولى تعلمنا أن فن الحكم الذكي يتطلب منع الأزمات وليس الانخراط في ساحة المعركة. فالتحالف النمساوي المجري الألماني من جهة والاتفاق الروسي الصربي من جهة أخرى حكم على أوروبا الوسطى بالفشل وقتل الملايين. والسيناريو الذي يضع الوفاق الهندي الأمريكي ضد تحالف صيني باكستاني مقدر له أن يكرر نفس الأخطاء.

لذلك، يجب أن يكون أحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في جنوب آسيا هو منع نشوب حرب ناجمة عن أعمال عدد قليل من الإرهابيين. وتتطلب السياسة التي تركز على منع الأزمات الانخراط الدبلوماسي مع كل من إسلام أباد ونيودلهي لمنع نشوب صراع إقليمي، فضلا عن التعاون مع بكين، لأن الحرب النووية في جنوب آسيا ليست من مصالحهما الوطنية. ويمكن للدول الأخرى التي لها علاقات طويلة الأمد مع كلا البلدين، مثل بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، التوسط من خلال حث نيودلهي وإسلام أباد على استئناف الحوار. وتعتبر قبور الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى بمثابة تذكير رهيب بالكيفية التي يمكن أن يكون بها فشل المشاركة الدبلوماسية ومنع الأزمات كارثيا.