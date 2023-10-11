منذ إعلانها معركة "السيوف الحديدية" ضد شعب غزة الأعزل، والاحتلال الإسرائيلي يصر على استهداف المواقع المدنية بشكل مباشر وواضح حتى أن بعض المدن والأحياء أُبيدت بالكامل وتهدم فوق رؤوس ساكنيها، ما خلف أكثر من ألف شهيد و5 آلاف مصاب.

وتتخذ إسرائيل من وراء خطة استهداف مواقع قوات حركة حماس المقاومة، ذريعة لقصف المدنيين العُزل الذين أصبحوا يعانون بسبب تضييق الحصار بقطع المياه والكهرباء، ومنع إمدادات الوقود بما ينذر كارثة توقف وخروج أغلب مستشفيات القطاع عن الخدمة.

ويتواصل قصف قوات الاحتلال على جميع أحياء القطاع منذ السبت الماضي بلا هوادة أو هدنة، حيث أبادت أحياءا كاملة كالكرامة ومجزرة حي جباليا، فيما استهدفت عدة أبراج سكنية مشهورة يقطن بها مدنيين فقط في وسط القطاع ما حول المدينة لرماد.

هذا عوضا عن استهداف الطواقم الطبية بينها فريق من الهلال الأحمر عصر اليوم، حيث استشهاد 3، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 45 عملية إنقاذ طبية، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية، في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات القزاع من نقص وقرب نفاذ الإمدادات وموارد الطاقة.

ولا تزال المواجهة مستمرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ انطلاق العملية العسكرية المباغتة "طوفان الأقصى" التي نفذتها الحركة يوم السبت الماضي، بإطلاق آلاف الصواريخ نحو مستوطنات غلاف غزة، حتى تخطى عدد القتلى الإسرائيليين 1000 قتيل و2600 مصاب.

وتوغل مقاتلو حماس عبر البحر والبر والجو إلى داخل المدن والمستوطنات المحيطة بالقطاع "غلاف غزة" واستولوا على مركبات عسكرية وأسروا عددا كبيرا من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين، بينهم قادة وعادوا بهم لغزة، فيما لا يزال بعض المقاتلين يسيطرون على منازل بساكنيها في عدة مستوطنات، مع تواصل الرشقات على مدن عسقلان وسديروت وتل أبيب.

- لماذا تقصف إسرائيل الأهداف المدنية في غزة؟

فسرت الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي الاجتماعي والجنائية، تعمد إسرائيل قصف الأهداف المدنية، بأنها لا تلتزم بأية مواثيق دولية ولا معاهدات دولية ولا تلتزم بأي قاعدة من قواعد القانون الدولة الإنساني التي تجرم ضرب المدنيين وتحميهم وقت الحرب.

وصرحت أبو سكين لـ"الشروق" بأنه بحسب الرواية الإسرائيلية في وضع خطة لضرب مواقع حماس فإنه يتعين عليها ضرب هذه الأهداف العسكرية فقط في حالة العدوان، لكن إسرائيل خالفت ذلك واستهدفت المدنيين لأنها تريد إحداث خسائر غير مسبوقة للانتقام لهيبة الجيش الإسرائيلي التي كُسرت بعملية "طوفان الأقصى".

وأضافت أبو سكين أن الاحتلال يستهدف المدنيين لإزلال الشعب الفلسطيني وزيادة عدد الشهداء العزل غير المدربين وغير المؤهلين على التعامل فى تلك المواقف، معبرة: "كلما زادت خسائر فلسطين من النساء والأطفال خدم مصلحتها في الانتقام لهيبتها".

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