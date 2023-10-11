السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتشاوران بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.