 السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتشاوران بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يتشاوران بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:27 م
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، حيث تركز الاتصال على التشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.

وشدد الرئيس في هذا السياق على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقناً لدماء المدنيين من الجانبين، والنأي عن تجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات، في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة.

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