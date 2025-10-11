عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نتخلى عن أي أسير أو جثة مفقودة

أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مساء اليوم السبت، بيانا من "ساحة الأسرى" في تل أبيب، استعدادا لإطلاق سراحهم خلال الأيام المقبلة.

وجاء البيان في ظل مخاوف العائلات من أن بعض الأسرى الذين قتلوا قد لا يتم العثور عليهم.

وأفاد البيان بأن مراسم ستُقام لاحقا في الساحة، يشارك فيها مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقالت عيناف تسنجاكر، والدة الأسير ماتان في غزة: "هذا اليوم هو اليوم الـ763 منذ احتجاز أحبائنا في سجن حماس، لكنهم قريبا سيعودون إلينا. شعوري بالفرح هائل، ومعي كل إسرائيل التي تنتظر عودة الأسرى وترقب رؤية الجميع يعودون. على مدار 763 يوما، اضطررنا للخروج إلى الشوارع والصراخ والنضال من أجل أبسط حقوقنا، وهو شيء يجب أن يكون مفهوما في أي دولة عادلة: التضامن والاعتماد المتبادل".

وأضافت: "النضال لم ينته بعد. نحن لا ننسى لحظة الثمن الباهظ الذي دفعه شعب إسرائيل، حيث قتل وسقط ما يقارب 2,000 شخص في أحداث 7 أكتوبر".

وأكدت قائلة: "لن ينتهي الجحيم حتى يعود الجميع إلى بيوتهم، حتى آخر الأسرى والمختطفين وحتى يتحقق ذلك، سنستمر في النضال معهم وبجانبهم، وألمهم معنا كل ثانية وثانية".

من جانبها قالت بار جودارد، ابنة أيلات وميني اللذين قُتلا في أحداث 7 أكتوبر، مع الإشارة إلى أن جثة والدها ما تزال محتجزة في غزة: "في هذه اللحظة هناك أيضا تعقيدات كبيرة، من أجل كل العائلات التي لن تحصل على فرصة لاحتضان أقاربها، ومن أجل من جاءهم هذا الاتفاق متأخرا، ومن أجل العائلات التي لا تزال اليوم لا تعرف إذا كان سيُسمح لها بإتمام طقوس الدفن لأقاربهم هؤلاء الذين بعد عامين من الإهمال سيستمرون في الانتظار".

ووسط تقارير تفيد بأنه قد لا يُعثر على جميع الجثث، شددت جودارد، على رفض العائلات التخلي عن أي مفقود، قائلة بصوت واضح: "لن نتخلى عن أحد".

وأضافت: "لن نسمح بنسيان أي رجل أو امرأة. لن ينتهي مسيرنا إلا عندما يكون جميع المختطفين هنا، أحياء وجثامين".

وتُقام الليلة تظاهرات مؤيدة للأسرى في عدة مدن داخل إسرائيل، فيما ستُعقد التظاهرة المركزية في "ساحة الأسرى" بتل أبيب تحت شعار "شكرا لشعب إسرائيل".

وفي القدس ستُعقد تظاهرة في ساحة باريس، حيث سيلقي كلمات كل من جون ورايتشل غولدبرغ بولين، والديّ راش والا مور، وعمّة أفيجيل عيدان.

ونقلت تقارير أن الإفراج عن الأسرى الأحياء متوقَّع أن يتمّ حتى الساعة السادسة صباحا يوم الإثنين، وأن عملية التسليم ستتمّ من دون مراسم علنية أو تغطية إعلامية.

ومن المتوقّع أن يزور وفد مصري مرافقا للصليب الأحمر سجني "عوفر" والنقب "كتسعوت" للتحقّق من هويات الأسرى الفلسطينيين الذين ستُفرج إسرائيل عنهم.

في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لاحتمال أن تعلن حركة حماس عن عجزها عن تحديد مكان بعض الجثث؛ ولذلك جُهزت قوات متعددة الجنسيات مكلفة بالبحث عن جثث الأسرى المفقودين.

وبموجب الاتفاق، يتعين على حماس إثبات أنها بذلت جهودا للعثور على القتلى، وإذا فشلت سيعمل الفريق متعدد الجنسياتح الذي أُعد بتنسيق مع منسق الشؤون المتعلقة بالأسرى والمفقودين- داخل قطاع غزة لاستعادة الجثث. ويشمل هذا الفريق فرقا من قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل.