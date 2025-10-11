• على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس ـ أسان شمال شرقي البلاد ولم تصدر بيانات فورية عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الفلبين، السبت، هو الثالث في البلاد خلال يومين بعد زلزالين وقعا الجمعة وبلغت شدتهما 7.4 و6.7 درجات وأوديا بحياة 7 أشخاص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس ـ أسان شمال شرقي البلاد، وبعمق 59 كلم.

ولم تصدر السلطات الفلبينية بعد أي بلاغ فوري عن سقوط خسائر في الأرواح أو الممتلكات عقب الزلزال، كما لم تصدر تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي.

والجمعة، ضرب زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات على مقياس ريختر، بفارق عشر ساعات تقريبا، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وأسفر الزلزالان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتقع الفلبين في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضا باسم "حلقة النار"، وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

وفي 30 سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الساحل الغربي لمدينة بالومبون في الفلبين.