 الثالث في يومين.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 8:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الثالث في يومين.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

إسطنبول - الأناضول
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 7:26 م

• على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس ـ أسان شمال شرقي البلاد ولم تصدر بيانات فورية عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الفلبين، السبت، هو الثالث في البلاد خلال يومين بعد زلزالين وقعا الجمعة وبلغت شدتهما 7.4 و6.7 درجات وأوديا بحياة 7 أشخاص.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 10 كيلومترات قبالة منطقة أراس ـ أسان شمال شرقي البلاد، وبعمق 59 كلم.

ولم تصدر السلطات الفلبينية بعد أي بلاغ فوري عن سقوط خسائر في الأرواح أو الممتلكات عقب الزلزال، كما لم تصدر تحذيرا من احتمال وقوع موجات تسونامي.

والجمعة، ضرب زلزالان بقوة 7.4 و6.7 درجات على مقياس ريختر، بفارق عشر ساعات تقريبا، قبالة ساحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وأسفر الزلزالان عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وتقع الفلبين في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضا باسم "حلقة النار"، وتعد من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

وفي 30 سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الساحل الغربي لمدينة بالومبون في الفلبين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك