سفارة إيران في فنزويلا: منح ماتشادو جائزة نوبل سخرية من مفهوم السلام

اعتبرت السفارة الإیرانیة فی فنزویلا منح جائزة نوبل للسلام لـ"مُبَرِّرَة الإبادة الجماعیة فی غزة" سخریة من مفهوم "السلام".

ونقلت وكالة مهر للأنباء اليوم السبت عن السفارة الإيرانية قولها في رد على منح جائزة نوبل للسلام إلى ماریا کورینا ماتشادو، زعیمة المعارضة في فنزویلا قولها: "منح جائزة 'السلام' لمُبَرِّرَة الإبادة الجماعیة فی غزة والمطالبة بالعدوان العسکری الأجنبی على دولة فنزویلا، لیس سوى دلیل آخر على العقلیة المُفَرِّقَة والمتدخلة للغرب فی الدول النامیة".

وأکدت السفارة الإیرانیة: "هذا الاختیار لیس سوى سخریة من مفهوم 'السلام'".

وقد اختارت لجنة جائزة نوبل للسلام "ماریا کورینا ماتشادو" کفائزة بجائزة نوبل للسلام. وهي مولودة فی 7 أکتوبر عام 1967 فی کاراکاس، ودخلت معترك السياسة عام 2002 بتأسیس منظمة غیر حکومیة باسم "سوماته".

وتصف نفسها بأنها لیبرالیة وتطلق على حکومة نیکولاس مادورو اسم "مافیا إجرامیة"، لکن منتقدیها، بما فی ذلك أنصار الیسار ومحللون مستقلون، یتهمونها بالارتباط برأس المال الأجنبی ولعب دور فی تفاقم الأزمة الاقتصادیة فی فنزویلا. بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.