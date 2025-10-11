أمريكا: مقتل شخصين بالرصاص خلال احتفالات العودة المدرسية

تحقق الشرطة في بلدة صغيرة بولاية ميسيسيبي الأمريكية في حادث إطلاق نار وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بحفل العودة المدرسية وأسفر عن مقتل شخصين.

وقال رئيس شرطة هايدلبرج، كورنيل وايت، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الضحيتين قتلتا داخل حرم المدرسة مساء الجمعة، لكنه رفض الكشف عما إذا كان القتيلان من الطلاب أو تقديم أي تفاصيل إضافية حول الجريمة.

وأضاف وايت صباح السبت: "لا يزال لدينا مشتبه به طليق، لكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيل في الوقت الحالي."

وذكرت شرطة مقاطعة جاسبر في بيان أن شابا /18 عاما/ مطلوب للاستجواب بشأن الحادث، داعية أي شخص لديه معلومات إلى التواصل مع رئيس الشرطة أو مكتب قائد الشرطة.

ووقع إطلاق النار داخل حرم المدرسة التي كانت تستضيف مباراة كرة القدم الخاصة بحفل العودة السنوي لفريق "هايدلبرج أويلرز" مساء الجمعة، لكن لم يتضح بعد التوقيت الدقيق لإطلاق النار أو مدى قربه من الملعب الرياضي.

وتقع بلدة هايدلبرج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 640 نسمة، على بعد نحو 137 كيلومترا جنوب شرق العاصمة جاكسون.