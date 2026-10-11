رئيس وزراء التشيك: اتفاق ترامب لاستيراد الديزل من روسيا صفعة قوية لأوروبا

ذكر رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستيراد الديزل من روسيا هو صفعة قوية لأوروبا.

وقال بابيش للصحفيين مساء أمس السبت، إنه يعتبر أن الاتفاق هو صدمة بالنظر إلى أن ترامب ينتقد منذ فترة طويلة أوروبا لشراء تلك السلعة من روسيا، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد.

وأضاف رئيس وزراء التشيك أنه إذا لم تدرك أوروبا أنها تحتاج لاتخاذ إجراء ردا على تلك الخطوة، فإن الأمر سينتهي بشكل سييء وأنه يتملكه الشغف لرؤية طبيعة المواقف التي سيتخذها الزعماء الأوروبيون الآخرون. ومن المتوقع عقد قمة للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستستورد وقود الديزل من روسيا، ما يخفف الضغط الأمريكي المستمر منذ سنوات على موسكو لكبح جماح الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأول الجمعة، أنه أبرم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية.