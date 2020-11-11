 رئيس الوزراء البريطاني يدين احتجاج حركة تمرد ضد الانقراض - بوابة الشروق
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 7:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء البريطاني يدين احتجاج حركة تمرد ضد الانقراض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 7:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 7:16 م

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، احتجاجًا على تغير المناخ في وسط لندن، أقيم أمام النصب التذكاري للحرب العالمية الأولى في يوم الهدنة، ووصفه بأنه "مهين للغاية".

وعلقت حركة "تمرد ضد الانقراض"، لافتة على النصب التذكاري، وهو النصب التذكاري الوطني الرسمي للحرب في بريطانيا، والذي تم تشييده بعد انتهاء الحرب عام 1920.

وكتب نشطاء الحركة على اللافتة "احترموا تضحياتهم، تغير المناخ يعني الحرب".

كما تم وضع إكليل من زهور الخشخاش على النصب التذكاري مزين بعبارة "تغير المناخ يعني الحرب، تحركوا الآن"، صباح اليوم الأربعاء.

ويوجد النصب التذكاري على بعد حوالي 130 مترًا من مقر إقامة جونسون الرسمي في داونينج ستريت.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "النصب التذكاري هو نصب لتكريم من حاربوا وماتوا للحفاظ على جميع حرياتنا، اليوم من بين كل الأيام، عندما نتحد معًا لإحياء ذكرى قتلانا في الحرب، كان هذا العمل مهينًا للغاية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك