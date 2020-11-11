نحو 100 ألف صاعقة برق تضرب جنوب أستراليا خلال الليل

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ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم الأربعاء أن نحو 100 ألف صاعقة برق ضربت ولاية جنوب أستراليا خلال الليل، مما أدى إلى انقطاع للكهرباء على نطاق واسع واشتعال 146 حريقا في الولاية.

وأفادت هيئة الإطفاء في الولاية بأن ظروف الطقس الدافئة والجافة أدت إلى تأجيج الحرائق، لكن تم احتواؤها جميعا بحلول صباح الأربعاء.

وتردد أن أكبر حريق اندلع على مساحة 95 هكتارا في بحيرة جيل /حوالى 278 كيلومترا شمال غربي العاصمة أديلايد/.

وسجلت أجزاء من الولاية درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية الثلاثاء.

وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة بشمال أديلايد.

وفي ذروة العاصفة ، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 32 ألف منزل في جميع أنحاء الولاية.

ويبدأ موسم حرائق الغابات في جنوب أستراليا بشكل عام في منتصف تشرين ثان/نوفمبر.