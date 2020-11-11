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علي عبدالعال ينعي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
أحمد عويس
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 1:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 1:23 م
أرسل د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، برقية تعزية لفوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحرينى ،قدم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانا وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة ‏بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة ‏بالعطاء والإنجازات.

وأكد عبد العال أن الراحل كان صاحب مواقف وسعيا دءوب نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربى، مضيفا :" نحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده ‏بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء" ، داعيا الله عز وجل وأن يلهمكم وشعب البحرين ‏الشقيق وقيادته صبر المؤمنين".

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