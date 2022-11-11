زيلينسكي متحدثا عن فوزه في خيرسون: إنه ليوم تاريخي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن تقدم إضافي لقواته في العاصمة الإقليمية خيرسون في جنوب البلاد، وذلك بعد انسحاب الجنود الروس.



وقال زيلينسكي، في خطاب له عبر الفيديو مساء اليوم الجمعة: "إنه ليوم تاريخي"، موضحا أن المدينة لم تتحرر بالكامل بعد من "وجود العدو"، لكن القوات الأوكرانية الخاصة موجودة بالفعل على الأرض.



كما أزال سكان خيرسون الرموز الروسية من الشوارع والمباني.



كما نشر زيلينسكي، مقطع فيديو، يزعم أنه يظهر مواكب السيارات وهتافات للجنود الأوكرانيين المتقدمين.



وقال زيلينسكي: "سكان خيرسون كانوا ينتظرون، إنهم لم يتخلوا أبدا عن أوكرانيا.. سيكون الأمر نفسه في المدن التي لا تزال تنتظر منا استعادتها".



وأعلنت روسيا سحب قواتها من جزء خيرسون شمال غرب نهر دنيبرو يوم الأربعاء الماضي، وتقع العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه، خيرسون، هناك أيضا.



وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، فقدت روسيا جزءا كبيرا من الأراضي التي ضمتها لاحقا كإقليم وطني تابع لها.