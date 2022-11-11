وزير الري يتفقد عددا من الأجنحة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ (Cop27)، حيث تفقد جناح "المبادرة الرئاسية.. حياة كريمة".

وأكد وزير الري - خلال الجولة التفقدية - على دور مبادرة "حياة كريمة" في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم.

كما تفقد وزير الري "جناح الجامعة الأمريكية" و"جناح جامعة الجلالة" و"جناح جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"، حيث أعرب عن أهمية البحث العلمي في تقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمي، والاعتماد على التكنولوجيا والبحث العلمي لإدارة المياه بطرق متطورة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وزار "سويلم" جناح إحدى الشركات الخاصة، حيث أكد أهمية تدعيم التواصل بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن التمويل هو كلمة السر في تنفيذ مشروعات التكيف؛ وهو ما يستلزم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.

كما تفقد جناح "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" وجناح "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".