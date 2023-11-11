أرسنال يضرب بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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فاز أرسنال على ضيفه بيرنلي 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر، والذي يلعب غدا مع مضيفه تشيلسي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق لياندرو تروسارد، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوش بروانهيل.

وفي الدقيقة 56 سجل ويليام ساليبا الهدف الثاني لأرسنال، ثم أضاف زميله أوليكساندر زينتشينكو الهدف الثالث في الدقيقة74.

وشهدت المباراة تعرض فابيو فييرا لاعب أرسنال للطرد في الدقيقة 83.