نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة في ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب كشك بقالة وقتله خلال مشاجرة في الجيزة.

تلقى قسم شرطة ثانِ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مستشفى باستقباله جثة صاحب كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفي و3 أشخاص"، طرف ثان "4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية" بسبب قيام الطرف الثانِ بالتوقف بمركبة "توكتوك" أمام الكشك ملك المجني عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدي خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.