إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية في دمنهور

شنت الوحدة المحلية لمركز دمنهور، برئاسة محمد كجك، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن .

ومن جانبه.. قال كجك إن الحملات أسفرت عن إزالة 10حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بنطاق قريتي إفلاقة،وزاوية غزال، بإجمالي مساحة تجاوزت 1400 متر، حيث تنوعت التعديات ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت، وتمت الإزالة بالكامل لجميع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبى بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب .

وشدد رئيس المدينة على أنه لا تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائى.