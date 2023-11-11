طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة متتالية في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

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أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بأن طائرات الاحتلال تنفذ حزامًا ناريًا، وتشن غارات عنيفة متتالية في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

https://twitter.com/refugeesps/status/1723358125489541607

#صور

الطائرات الحربية "الإسرائيلية" تجدد قصف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة #غزة_الآن pic.twitter.com/R76nzQSl4e — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 11, 2023

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات ومحيطها في غزة بالقصف الكثيف والقنص المركز والمحاصرة بالدبابات.

وكانت الأيام الماضية الأكثر دموية، فقد شن جيش الاحتلال حملة وحشية على المؤسسات الطبية؛ أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى بين الطواقم الطبية والمدنيين.

ويشهد مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة -وهو الأكبر في القطاع- أكثر المآسي قتامة، إذ تواصل قوات الاحتلال تصعيد هجماتها وقصفها المكثف على محيطه وبوابته وقرب ساحته.

وعلى مدى الأيام الماضية شهد المجمع توافد نازحين من شمال القطاع في طريقهم إلى جنوبه، وكانوا داخله ضمن آلاف آخرين، وذلك على خلفية بلاغات وإنذارات إسرائيلية تطالب بإخلاء شمال القطاع.

ويتعرض المجمع ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال بزعم وجود مقر للمقاومة فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.