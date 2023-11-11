حسام حسن: موقف فيتوريا اتجاه الزمالك لا يجرؤ عليه مع الأهلي

هاجم حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي روي فيتوريا اعتراضًا منه على قرار ضم الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب الوطني في معسكر شهر نوفمبر الجاري، على الرغم من أزمة إيقاف اللاعبان وتحويلهم للتحقيق من قبل نادي الزمالك بسبب خروجهما من معسكر مباراة زد دون إذن.

وصرح مدرب الزمالك السابق لقناة (MBC مصر):" فتوح وصبحي ارتكبا خطأ جسيما وكارثيًا بعد خروجهم من معسكر فريقهم دون إذن، وكان على فيتوريا استبعادهما من المعسكر المقبل للمنتخب لأنه قرار تربوي".

أضاف:" أعتقد أن موقف فيتوريا اتجاه الزمالك كان سيختلف لن يجرؤ على فعله إذا حدث في الأهلي".

أكمل:" الأهلي نفسه لن يسمح بانضمام لاعبيه المعاقبين لمنتخب مصر".

أتم:" أنصح إدارة الزمالك بحسم مصير معتمد جمال في القيادة الفنية المؤقتة للفريق سواء بالابقاء عليه لنهاية الموسم أو التعاقد مع مدير فني جديد خلال فترة التوقف الدولية".