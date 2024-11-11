أمين عمر حكما لمباراة الهلال السوداني ومازيمبي بدوري الأبطال

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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الإثنين، على تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة الهلال السوداني ومازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق الهلال السوداني نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 8 ديسمبر القادم، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير أمين عمر مباراة الهلال ومازيمبي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، بينما أحمد الغندور كحكم رابع.

يُذكر أن فريق مازيمبي الكونغولي يتواجد في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، إلى جانب أندية يانج إفريكانز التنزاني، مولودية الجزائر، والهلال السوداني.