إفريقيا تتطلع لدعم برامج «الطهي النظيف» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29

الاتحاد الإفريقي: 70% من السكان يعتمدون على طرق الطهي التقليدي بما يضاعف الانبعاثات الضارة

وضع الاتحاد الإفريقي قضية "الطهي النظيف" من أجل مناخ آمن في الدول الإفريقية على أجندة أعماله خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP29 الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان اليوم.

وقال بيان للاتحاد الإفريقي: "نسعى لجعل قضية الطهي النظيف جزءًا أساسيًا من أجندة المناخ العالمية، من خلال دعوة القيادة الإفريقية لوضع أولولية لمعالجة تحديات الطهي النظيف في إفريقيا".

وأكد البيان أنه مع استمرار البلدان الإفريقية في النمو الاقتصادي والتحضر، أصبحت الحاجة إلى حلول الطهي النظيف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث لا يزال 70% من السكان يعتمدون على طرق الطهي التقليدية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد وضع برنامج الطهي النظيف الإفريقي، على رأس الأجندة القارية، كمكون حيوي لكل من العمل المناخي والتنمية المستدامة.

ويركز برنامج الطهي النظيف التابع للاتحاد الإفريقي على زيادة فرص الحصول على حلول الطهي النظيف، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز الابتكار في تقنيات الطهي في جميع أنحاء إفريقيا، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، نحو إفريقيا مزدهرة ومتكاملة وسلمية.

وقال بيان الاتحاد الإفريقي، إن "العديد من الدول الإفريقية وضعت الطهي النظيف كأولوية وطنية، إذ قطعت غانا خطوات كبيرة في الترويج للغاز البترولي المسال كبديل أنظف، مع زيادة ملحوظة بنسبة 36% في استخدام الغاز البترولي المسال".

وتشير التقديرات، إلى أن الطهي النظيف لديه القدرة على أن يكون حلاً مناخياً رئيسياً في إفريقيا، حيث يوفر تخفيضات في الانبعاثات ويضاعف من كفاءة استخدام الطاقة.