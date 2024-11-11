مستشفى العودة: نقل 19 مصابا إلى مدينة غزة

أفادت مستشفى العودة في محافظة شمال غزة، بنقل 19 مصابا من المستشفى إلى مستشفيات محافظة مدينة غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ظل الإبادة والتطهير العرقي الذي تشهده المحافظة منذ أكثر من شهر.

وقالت إدارة المستشفى، في بيان: "تم تحويل 19 مصابا من المستشفى إلى مستشفيات مدينة غزة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني".

وكان مستشفى كمال عدوان قد دعا بشكل عاجل إلى توفير الإمدادات الأساسية، وخدمات الإسعاف، إضافة إلى رفع الحصار عن شمال غزة، مبينا أن "أن حالات من سوء التغذية والمجاعة بدأت تظهر في المنطقة، وشمال غزة يتعرض لحرب إبادة، ونحن نعاني نتيجة الصمت المتعمد على الجرائم التي تُرتكب ضدنا".