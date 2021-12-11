ماجد الكدواني عن مسلسل موضوع عائلي: العمل الكوميدي الإنساني محبوب في البيوت

قال الفنان ماجد الكدواني، إن فكرة مسلسل "موضوع عائلي مميزة"، مؤكدًا أن علاقته الوطيدة مع المخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد الجنايني جعلت العمل يبدو مريحا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه كان سعيدا بالعمل في المسلسل ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأشار إلى أنه أعجب بفكرة العشر حلقات لأنها مكثفة، وتتميز بفن كوميدي وإنساني محبوب في البيوت المصرية، فضلا عن كونها قابلة للتصديق.

والمسلسل فكرة وإخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، إنتاج أحمد الجنايني، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف في كل حلقة من بينهم الفنان بيومي فؤاد، علاء مرسي، شيرين رضا وعدد كبير من النجوم، كتب حلقاته كل من محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ويتكون من 10 حلقات فقط.