غارات روسية تركت مليونا ونصف المليون شخص في ظلام جنوبي أوكرانيا

فيما قالت مصلحة الكهرباء في أوديسا إن تصليح الأعطال قد يستغرق أسابيع وربما ثلاثة شهور.

وقال زيلينسكي: "بعد غارة ليلية بطائرات مسيرة إيرانية، باتت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في ظلام".

وأضاف "الآن، ثمة أكثر من مليون ونصف المليون شخص في منطقة أوديسا بلا كهرباء".

ونوّه نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، إلى أن البنية التحتية الضرورية فقط والمتعلقة بالمستشفيات وعنابر الولادة تم تزويدها بالكهرباء.

وقال تيموشينكو إن الوضع "لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة".

وكان منتجع أوديسا على البحر الأسود وجهة مفضلة لقضاء العطلات أمام الكثير من الأوكرانيين والروس قبل أن تجتاح قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراضي أوكرانيا الموالية للغرب في الـ 24 من فبراير/شباط الماضي.

وقال مكسيم مارشينكو، حاكم أوديسا، إن روسيا هاجمت المدينة ليلاً بـ "طائرات كاميكازي المسيرة .. ونتيجة للغارة، لا كهرباء في معظم أحياء المدينة".