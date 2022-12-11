تعرف على أنشطة المحال العامة التي سيتم ترخيصها بالإخطار وفقا لقانون المحال العامة الجديد

65 نشاطا بالمحال العامة سيتم ترخيصهم بالإخطار وفقا للقانون الجديد



بدأت وزارة التنمية المحلية والمحافظات، اليوم الأحد، تطبيق اشتراطات وضوابط تراخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.

" الشروق" تنشر أنشطة المحال العامة التي سيتم ترخيصها بالإخطار، وهو ترخيص بعض أنشطة المحال العامة من خلال إخطار صاحب المحل لمركز الترخيص التابع له، والتي تصل لنحو 65 نشاطًا.

وتتصمن تلك الأنشطة التي يتم يتم ترخيصها بالإخطار التالي:

مكتب خدمات رجال الأعمال، مكتب الدعاية والإعلان، المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات، محلات بيع الورق الحائط، محل بيع التحف والزخارف، محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية، محلات بيع الوردود والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية، محل بيع الحبال والدوبار، محلات بيع الخشب، محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم، محلات بيع لعب الأطفال.

بالإضافة إلى محلات بيع الساعات وصيانتها، محلات بيع بيع الهدايا والأكسسوارات، محلات بيع الجرائد والمجلات وبيع الكتب القديمة والجديدة، محلات بيع الخطاط والرسام، محلات بيع أكياس الشنط والبلاستيك، والأكياس النيلون، محلات تصوير الورق والطباعة بأنوعها، مكاتب توصيل الطلبات للمنازل" خدمات الدليفري"، محلات تصوير الورق والطباعة والكتابة، مكاتب الترجمة والنسخ.

وأيضًا محلات بيع التحف والزخارف والتماثيل، محلات بيع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف، محلات بيع الخيش، محلات بيع لأدوية الكهربائية، محلات بيع ثلاجات التبريد والتجميد، محلات بيع وتركيب وصيانة الكاميرات المراقبة، محلات بيع كافة الأجهزة الكهربائية والألكترونية المستعملة، محلات بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنوعها، محلات بيع الكمبيونر واللاب توب وإكسسوارته.

بالإضافة إلى محلات بيع مواد البناء، محلات بيع الحدائد والغراء، محلات تأجير العدد والأدوات ومعدات البناء، محلات بيع المعادن، محلات بيع حديد التسليح، محلات بيع البلاط والأنترلوك، محلات بيع العدد والأدوات اليدوية، محلات بيع الأبواب والشبابيك والسلالم، محلات بيع السيراميك والبروسلين والبنبوهات والخلاطات، محلات بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية.

بجانب محلات التنجيد البلدي والأفرنجي، محلات خياطة الملابس الرجالي والحريمي، محلات بيع وتفصيل الستائر، محلات تطريز الستائر والمفروشات والستائر، محلات بيع الخردوات والخيوط المغزولة من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية، محلات بيع لوازم الخياطين ولوزام مصانع الملابس محلات بيع العسل الأبيض والعسل الأسود، محلات بيع السمن ومشتقاته.