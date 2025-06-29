إيلون ماسك يجدد انتقاده لمشروع قانون ترامب الضخم بشأن الضرائب

ضاعف إيلون ماسك يوم السبت من استيائه من مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشامل لتخفيضات الضرائب والإنفاق، دافعا بأن التشريع الذي يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جاهدين لتمريره سيقضي على الوظائف ويعرقل الصناعات المزدهرة.

وكتب ماسك على منصة التواصل الإجتماعي (إكس")يوم السبت "مشروع قانون مجلس الشيوخ الأخير سيدمر ملايين الوظائف في أمريكا ويسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا"، وذلك في الوقت الذي كان فيه مجلس الشيوخ على موعد للتصويت لفتح النقاش حول مشروع القانون الذي يبلغ عدد صفحاته ما يقرب من ألف صفحة.

وأضاف ماسك:"إنه يقدم مساعدات لصناعات الماضي بينما يلحق ضررا جسيما بصناعات المستقبل".

وفي وقت لاحق، نشر الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، الذي يصادف عيد ميلاده يوم السبت أيضا، أن مشروع القانون سيكون "انتحارا سياسيا للحزب الجمهوري".

وتعيد هذه الانتقادات إشعال صراع حاد وقع في الآونة الأخيرة بين ترامب والرئيس السابق لإدارة كفاءة الحكومة والتي غادرها مؤخرا. كما أنها تمثل صداعا آخر لقادة مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قضوا عطلة نهاية الأسبوع في العمل الإضافي لتمرير التشريع عبر مجلسهم حتى يمكن تمريره بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو المقبل.

ومن غير الواضح كيف ستؤثر انتقادات ماسك الأخيرة على السلام الهش الذي كان يتمتع به هو والرئيس الأمريكي في الأسابيع الأخيرة. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.