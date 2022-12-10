أردوغان يعلن الترشح للانتخابات التركية لآخر مرة العام المقبل

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حملته الانتخابية في العام المقبل لتولي منصب رئيس البلاد ستكون آخر مرة له كمرشح للمنصب.

وخلال حديث في مدينة "سامسون" بشمال تركيا، قال أردوغان (68 عاما)، إنه سيسعى للحصول على دعم الأمة "للمرة الأخيرة" قبل تسليم السلطة إلى سياسيين أصغر سنا.

ويعتمد الرئيس التركي على نجاح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وتسبب التضخم الذي بلغ أكثر من 80% والتأثيرات الناجمة عنه على السكان في وضع أردوغان تحت ضغط.

وأظهر استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي، أن أيا من تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب أو حزب العدالة والتنمية مع شريكه القومي المتطرف، حزب الحركة القومية لن يحصلا على أغلبية برلمانية.