 لجنة عضوية الأهلي في قطر تجتمع مع الراغبين في الانضمام للنادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة عضوية الأهلي في قطر تجتمع مع الراغبين في الانضمام للنادي

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 7:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - 8:20 م

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي المتواجدة في قطر، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اليوم دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، وفقًا لقرار ‏مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي قرر فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي ‏للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، بناءً على الخطاب الذي تلقاه مجلس ‏الإدارة من رابطة المصريين المقيمين في قطر.‏

ويضم وفد لجنة العضوية في قطر بعض مسئولي إدارة التسويق والعضوية، لاستقبال الراغبين من المصريين المقيمين هناك للاشتراك في عضوية ‏النادي والاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء، والطفرة ‏الإنشائية الهائلة بكافة الفروع سواء من حيث الملاعب ‏الرياضية أو أماكن جلوس ‏الأعضاء ومناطق «أكوا بارك» والمباني الخاصة بأكاديمية الكرة والمباني الإدارية ‏والاجتماعية، وغيرها من الخدمات التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء ‏النادي.‏


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