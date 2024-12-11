لجنة عضوية الأهلي في قطر تجتمع مع الراغبين في الانضمام للنادي

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي المتواجدة في قطر، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، اليوم دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، وفقًا لقرار ‏مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي قرر فتح باب الاشتراك في عضوية النادي بشكل استثنائي ‏للمصريين المتواجدين في دول قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان، بناءً على الخطاب الذي تلقاه مجلس ‏الإدارة من رابطة المصريين المقيمين في قطر.‏

ويضم وفد لجنة العضوية في قطر بعض مسئولي إدارة التسويق والعضوية، لاستقبال الراغبين من المصريين المقيمين هناك للاشتراك في عضوية ‏النادي والاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء، والطفرة ‏الإنشائية الهائلة بكافة الفروع سواء من حيث الملاعب ‏الرياضية أو أماكن جلوس ‏الأعضاء ومناطق «أكوا بارك» والمباني الخاصة بأكاديمية الكرة والمباني الإدارية ‏والاجتماعية، وغيرها من الخدمات التي تم مراعاتها لتلبية كافة احتياجات أعضاء ‏النادي.‏